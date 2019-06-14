بريطانيا تؤيد اتهام أمريكا لطهران باستهداف الناقلتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أمس «إنه يدعم وجهة النظر الأمريكية التي حملت إيران مسؤولية الهجمات التي وقعت أمس الأول على ناقلتي نفط في خليج عمان». وأضاف هانت في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «هذا أمر مقلق للغاية، ويأتي في وقت يشهد توترا كبيرا بالفعل». وأشار إلى أنه اتصل بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مضيفا أنه «بينما سنجري تقييمنا الخاص بجدية وعناية، فمن الواضح أن نقطة انطلاقنا هي تصديق حلفائنا الأمريكيين».

يشار إلى أن الوزير بومبيو، حمل إيران المسؤولية عن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان.