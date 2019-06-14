«التكميم» حيلة المزارعين لحماية التمور من هجمات الطيور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

تشتهر منطقة المدينة المنورة بإنتاج عدد من أنواع التمور وتحتاج إلى جهود كبيرة للحفاظ عليها حتى وقت الحصاد، ولضمان نضوج وحماية أنواع التمور ووصولها للمستهلك، وحفظها من حرارة الشمس وهجمات الطيور يعمد المزارعون لتغطيتها بأكياس «الخيش» قبل وقت الحصاد في عملية تسمى «التطفيش» أو «التكميم» للمحافظة على عذوق النخيل «القنية».

وتسهم هذه العملية في حماية المحاصيل من هجمات الطيور والآفات الزراعية وتخفيف أشعة الشمس الحارة، ويقصد بالتطفيش تغطية العراجين بأغطية تحميها وتصونها من تقلب الأحوال الجوية، ولجودة العقد وتقليل تساقط الثمار وجودة نضوج التمور التي تتم في أوقات مختلفة، ويستمر التطفيش لأكثر من 45 يوما أو حتى نضوج الثمار وبدء الحصاد.

Advertisements

وأوضح مدير الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة عبدالله الردادي، أنه نتيجة لفكرة تغطية ثمار النخيل وفق عملية «التكميم أو التطفيش» بدأت بوادر صلاح الثمار في نخيل المدينة المنورة.

وأفاد بأن المزارعين في المنطقة يسعون للمحافظة على سلامة وصحة وجودة الثمار بعدد من الطرق الزراعية، ومنها التركيب والتغطية للحماية من الآفات والطيور والحفاظ على لون الثمرة خاصة العجوة بخفض نسبة حرارة الشمس والتغطية للعذوق بمواد تخفف من ذلك وتسمح بمرور الهواء وتساعد في تخفيف أثر الحرارة الزائدة والحماية من لسعات الشمس.

وأضاف بأن الجمعية نفذت وبدعم من شركة سابك ثلاث مدارس حقلية لتطبيق برامج الممارسات الزراعية الجيدة التي أسهمت في مساندة المزارعين وتعريفهم بقواعد التسميد والمكافحة والري الذي ساعد عددا منهم في خفض تكاليفه وتحسين إنتاجه، وما زالت الجمعية تواصل برامج التوعية والتدريب من خلال الورش والتطبيقات العملية في حقول المزارعين.

من أنواع تمور المدينة: