إزالة تعديات على أراض حكومية بكلاخ الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

أزالت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية تعديات على أراض حكومية بيضاء بمساحة 700 ألف م2 في منطقة كلاخ، تمثلت في إقامة شبوك وغرف من الصفيح وأحواش وحظائر للأغنام وعقوم ترابية ومنشآت من الصفيح وغيرها من أشكال التعدي غير النظامية.

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وأوضحت الأمانة أن البلدية الفرعية تابعت أعمال التعدي بالمنطقة، ورصدت إحداثات وتعديات مختلفة يجري العمل فيها خارج أوقات الدوام الرسمي، والتأكد من عدم ثبوت ملكية الأرض للمعتدي، وجرى إنذاره بسرعة إخلاء المنطقة من الإحداثات فورا، ولم يتجاوب مع الأمانة، وباشرت الآليات إزالة التعديات بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة قوة أمنية.

وأكدت أنها تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي ترصد، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية، وذلك للحد من الانتشار العشوائي لهذه الظاهرة غير النظامية، والتي تبدأ بأحواش عشوائية للأغنام وغرف من الصفيح ثم تتحول إلى إحداثات مخالفة

على شكل عقوم ومنازل سكنية واستراحات وأحواش من البلوك وغيرها، مما يستدعي التدخل السريع حفاظا على الأراضي الحكومية البيضاء، مشيرة إلى أنها تتابع المواقع المزالة من خلال الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية.