250 دارسة يستفدن من حملة محو الأمية في بيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل استفادت 250 دارسة بقطاع ترج من الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في تعليم بيشة، حيث شهدت الحملة في أسبوعها الأول إقبالا كبيرا من الدارسات اللاتي يرغبن في التعلم والاستفادة من برامج الحملة المتنوعة.

وأوضحت المدير التنفيذي للحملة ريم الغامدي أن فريق الحملة وفر جميع المتطلبات اللازمة للدارسات في 9 مراكز، من كتب دراسية وبيئة صفية ومعلمات متمكنات ووسائل نقل مريحة، مشيرة إلى أن الحملة تنفذ خططها التعليمية وتقدم برامجها التوعوية والصحية والدينية التي تتركز في أحكام الطهارة والصلاة، كما ينفذ البرنامج دروسا توعوية عن وسائل التواصل الاجتماعي.

بدورها أعدت رائدة النشاط المكلفة في الحملة نورة الجهمي في مركز الفطحة مسابقة إثرائية بعنوان «حروفنا العربية»، تهدف لتعزيز مبادئ القراءة والكتابة. وتميزت الفقرات بروح المرح وقدمت للدارسات جوائز تحفيزية مشوقة، كما أقامت المدير التنفيذي للحملة - قطاع النساء - ريم الغامدي ورشة حوارية بعنوان إدارة العلاقات الناجحة مع الأبناء والزوج والأقارب.

من جهتها زارت المشرفة التربوية ابتسام الشهري مركز الفطحة، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الدارسات من خلال حضور الحصص الدراسية.