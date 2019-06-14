فعاليات صيف المندق تجذب الأهالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ‏شهدت فعاليات الصيف بمحافظة المندق أمس الأول توافدا كبيرا من الأهالي والزوار للاستمتاع بها، وذلك بحديقة الفراشة.

واجتذب مسرح الطفل عددا كبيرا من أهالي وزوار المنطقة، حيث خصصت أماكن للهو الأطفال ومشاركتهم في أداء الفعاليات على المسرح وإبراز مواهبهم وتقديمها أمام الحضور الذين خصصت لهم أماكن للجلوس ومراقبة أطفالهم في أجواء عائلية بهيجة تتواكب مع فرحة الإجازة الصيفية، فيما قدمت العديد من الجوائز القيمة.

وأوضح المنظم للفعاليات عبدالله الزهراني أنه جرى تخصيص جانب كبير من المهرجان لفعاليات الأطفال من خلال أركان وأنشطة ومسابقات وهدايا لهم، ومسرح للطفل ومرسم حر، كما أن المهرجان يحتوي على عدد كبير من البرامج الترفيهية والشعبية والتي تستمر من الخامسة عصرا حتى منتصف الليل.