تطبيقات رقمية لتطوير أعمال معسكرات الكشافة في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوصى المشاركون في الاجتماع التحضيري لمعسكرات الخدمة العامة التي ستقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، والذي عقد بالرياض واختتم أعماله أمس الأول، باستثمار مخرجات التقنية الحديثة، والاستفادة من التطبيقات الرقمية في تطوير أعمال المعسكرات كافة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي، التي دأبت الجمعية على تطويرها كل عام، بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر.

وشهد الاجتماع الذي خصص لقادة المعسكرات الفرعية ولقادة المجموعات واللجان، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، فيما ناقش آلية تدريب قادة الوحدات على قراءة الخرائط الإرشادية، وعمليتي المسح والإرشاد، والدورات الفنية التأهيلية للكشافين

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والجوالة المرشحين للمشاركة بالمعسكرات، والبرامج والمنافسات الثقافية المقرر تنفيذها خلال الفترة من 1 إلى 5 ذوالقعدة المقبل بالمعسكر الرئيس في مشعر عرفات.

وأكد المشرف العام على المعسكرات بمكة المكرمة والمدينة المنورة الدكتور عبدالله الفهد، أن الكشافة تعمل على استشراف المستقبل، وخدمة الحجاج والزائرين، من خلال تعزيز العمل التطوعي، والاهتمام بالجانب التقني، الذي سيسهم في إحداث نقلة تطويرية للمعسكرات تتصف بتقديم خدمة عالية الجودة والإتقان، ولها الأثر والمردود التربوي على أبنائنا الكشافة والجوالة، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمن ورش عمل على مدى يومين.

على جدول أعمال الاجتماع: