وكالات الأنباء تبحث تنويع المواد الإخبارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - صوفيا

استأنف المؤتمر السادس لوكالات الأنباء المنعقد في العاصمة البلغارية صوفيا أمس جلسات أعماله التي ركزت على أهمية تنويع المواد الإخبارية وتقديم مواد نوعية تلبي تطلعات الشرائح المتعددة المتخصصة والعامة، والتأكيد على أهمية التسويق لزيادة الربحية والتنافسية.

كما تناولت أيضا الأخبار الزائفة وخطورتها والتحديات التي تواجه الصناعة الإخبارية في اكتشافها، خاصة ما يسمى الأخبار الزائفة العميقة مع تطور التقنيات الحديثة، وصعوبة تمييزها نظرا للاحترافية العالية في إنتاجها في المقاطع المرئية، وانتشار هذه المقاطع على المنصات الاجتماعية والمواقع الالكترونية.