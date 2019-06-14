معايير مبتكرة للمنشآت والمباني ترفد تحويل مكة إلى مدينة خضراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تعزز معايير مبتكرة للمنشآت والمباني السكنية توجه تحويل مكة المكرمة إلى مدينة خضراء، إضافة إلى إيجاد منظومة حديثة لجمع مياه الأمطار واستخدامها، وإلزام القطاعات الحكومية والمؤسسات والشركات بتحويل المباني الخاصة بها إلى مبان ذكية، ورفع الوعي بأهمية الأسطح الخضراء وتقنيات تنفيذها، وذلك ضمن 7 توصيات خرج بها بحث لدراسة إمكانيات وتحديات تحول مكة المكرمة إلى مدينة خضراء، ودراسة دور المجتمع المحلي في هذا التحول.

وأشار البحث في السجل العلمي لملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة 19، إلى أن تطوير مكة المكرمة نحو المدينة الخضراء يتطلب أن تشمل خصائص منها المباني الخضراء والذكية، وإدارة المياه، والطاقة المتجددة، والنقل النظيف والذكي، والإدارة المستدامة للأراضي، وإدارة النفايات وإعادة تدويرها، لافتا إلى أن المجتمع المكي على استعداد للمشاركة في تحول مدينته نحو المدينة الخضراء، مما يتطلب تذليل كافة العقبات التي تحول دون هذا التحول.

7 توصيات لدراسة التحول:

1 إشراك الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والسكان والزائرين في مراحل تحول مكة لمدينة خضراء، ونشر الوعي بمخاطر التغير المناخي.

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2 وضع معايير مبتكرة للمنشآت والمباني السكنية لضمان إنتاجها للطاقة ولترشيد استهلاك المياه والطاقة والاهتمام بمواد الإنشاء والتشطيب الصحية والصديقة للبيئة ولتشجيع التخلص المستدام من النفايات.

3 إنشاء منظومة حديثة لجمع مياه الأمطار واستخدامها، والتوسع في استخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء بالمدينة، ورفع وعي السكان والزائرين من الحجاج والمعتمرين بضرورة ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها بعد معالجتها.

4 مضاعفة الجهد لتوليد الطاقة من المصادر صديقة البيئة، وخاصة الطاقة الشمسية، واستخدام الخلايا الشمسية في إنارة الطرق والأماكن العامة ومنطقة المشاعر، مع توفير الطاقة الشمسية بأسعار مناسبة للمواطنين لتشجيعهم على استخدامها.

5 توفير وسائل نقل جماعي متنوعة وسريعة لربط كافة أحياء المدينة، واتباع استراتيجية التنمية الموجهة للنقل العام (TOD) والعمل على زيادة تخصيص أماكن مناسبة للمشي.

6 الاهتمام بزراعة شوارع الأحياء بالأشجار وخاصة المنطقة المركزية ومحيطها، وزيادة المناطق الخضراء داخل المدينة من خلال استغلال بعض المناطق ذات الطبوجرافية الوعرة وتشكيلها كمتنزهات طبيعية، مع توفير كافة الخدمات بالمناطق الخضراء الحالية، إضافة إلى الاهتمام بنظافتها وصيانتها الدائمة.

7 إدارة النفايات الصلبة، وتشجيع الفرز الآلي للنفايات بغرض تدويرها، وتوجيه الحجيج والمعتمرين لهذا الأمر.