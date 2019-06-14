شرطة الرياض تقبض على تشكيل عصابي سرق 60 سيارة في 4 مناطق مختلفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من تسعة متهمين، مواطن ونازح وسبعة أشخاص من الجنسية السورية، وذلك بعد قيامهم بسرقة المركبات حديثة الصنع من أمام المنازل ومعارض السيارات وبيعها أو تصديرها خارج المملكة، جرى ايقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على تسعة متهمين ، مواطن ونازح وسبعة أشخاص من الجنسية السورية ، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس ، وذلك بعد توفر الدلائل على قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامي يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات وتحريف أرقام هياكلها وبيعها أو تصديرها خارج المملكة , حيث أقروا بسرقة (٦٠) مركبة في اربع مناطق مختلفة بالمملكة ، وتم بحوزتهم ضبط (١٧) سبعة عشر مركبة مسروقة . وقد جرى ايقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وتؤكد شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.