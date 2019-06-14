- 1/2
- 2/2
أعلنت الإدارة العامة للأحوالِ المدنية بمنطقةِ القصيم عن مواعيد العمل الخاصةِ بها لاستقبال العُملاء والمستفيدين من الخدمة للرجال والنساء.
وفي التفاصيل، أوضحت الإدارة أن مواعيد العمل تبدأ من الساعة الثامنةِ صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك في مقرِّ الأحوال المدنية الفرع الرئيس ببريدة وفرع العثيم، وبمُحافظةِ عنيزة, ومحافظة الرس.
ولفتت إلى أن فرع الأحوال المدنية بمحافظة عُنيزة يستقبلُ الرجال فقط طيلةَ شهرِ شوال الجاري، وسيتم العمل المسائي بالقسمِ النسائي انطلاقاً من شهر ذي القعدة ١٤٤٠ هـ بإذنِ اللهِ تعالى.
"أحوال القصيم" تعلن مواعيد العمل الخاصة باستقبال العملاء والمستفيدينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-14
أعلنت الإدارة العامة للأحوالِ المدنية بمنطقةِ القصيم عن مواعيد العمل الخاصةِ بها لاستقبال العُملاء والمستفيدين من الخدمة للرجال والنساء.
وفي التفاصيل، أوضحت الإدارة أن مواعيد العمل تبدأ من الساعة الثامنةِ صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك في مقرِّ الأحوال المدنية الفرع الرئيس ببريدة وفرع العثيم، وبمُحافظةِ عنيزة, ومحافظة الرس.
ولفتت إلى أن فرع الأحوال المدنية بمحافظة عُنيزة يستقبلُ الرجال فقط طيلةَ شهرِ شوال الجاري، وسيتم العمل المسائي بالقسمِ النسائي انطلاقاً من شهر ذي القعدة ١٤٤٠ هـ بإذنِ اللهِ تعالى.
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
08:53 PM
تبدأ 8 صباحاً حتى 8 مساء بفروع بريدة والعثيم وعنيزة والرس
أعلنت الإدارة العامة للأحوالِ المدنية بمنطقةِ القصيم عن مواعيد العمل الخاصةِ بها لاستقبال العُملاء والمستفيدين من الخدمة للرجال والنساء.
وفي التفاصيل، أوضحت الإدارة أن مواعيد العمل تبدأ من الساعة الثامنةِ صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك في مقرِّ الأحوال المدنية الفرع الرئيس ببريدة وفرع العثيم، وبمُحافظةِ عنيزة, ومحافظة الرس.
ولفتت إلى أن فرع الأحوال المدنية بمحافظة عُنيزة يستقبلُ الرجال فقط طيلةَ شهرِ شوال الجاري، وسيتم العمل المسائي بالقسمِ النسائي انطلاقاً من شهر ذي القعدة ١٤٤٠ هـ بإذنِ اللهِ تعالى.
، "أحوال القصيم" تعلن مواعيد العمل الخاصة باستقبال العملاء والمستفيدين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أحوال القصيم" تعلن مواعيد العمل الخاصة باستقبال العملاء والمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.