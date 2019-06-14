محمد بن مسعود - الدمام - شدّدت على ضرورة التنسيق قبل القيام بأي أعمال أكدت إدارة المرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية. وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق. المرور: أعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصّة تعدّ مخالفة مرورية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-14 أكدت إدارة المرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية. وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق. Advertisements 14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440 08:19 PM شدّدت على ضرورة التنسيق قبل القيام بأي أعمال شدّدت على ضرورة التنسيق قبل القيام بأي أعمال أكدت إدارة المرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية. وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق. ، المرور: أعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصّة تعدّ مخالفة مرورية ،

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