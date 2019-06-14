، "المسعود": السنغالي "مباي" ليس ضمن أهداف الشباب ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أكد أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب عدم صحة الأخبار المتداولة في وسائل إعلام تركية حول اقتراب المهاجم السنغالي مباي دياني لاعب فريق غلطة سراي التركي من الانتقال إلى النادي الشباب.
وأكد المسعود أنهم اعتادوا على مثل تلك النوعية من الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام التركية لتسويق عقود اللاعبين الذين ينشطون في أنديتهم من خلال ربطهم بأندية القمة في المملكة.
وغرد رئيس المركز الإعلامي بنادي الشباب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "مثل هذه الأخبار اعتدناها من بعض وسائل الإعلام التركية، وهي لا تعدو كونها تسويقاً لعقد اللاعب من خلال ربطه بأحد الأندية السعودية البارزة".
وسبق أن تعاقد الشباب مع المهاجم السنغالي مباي دياني في صيف 2014م بنظام الإعارة لمدة موسم واحد لكن لم يقدم المردود المنتظر منه، ليتم الاستغناء عنه في بعد فترة قصيرة.
"المسعود": السنغالي "مباي" ليس ضمن أهداف الشبابمحمود الحمد الخليج 365 2019-06-14
أكد أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب عدم صحة الأخبار المتداولة في وسائل إعلام تركية حول اقتراب المهاجم السنغالي مباي دياني لاعب فريق غلطة سراي التركي من الانتقال إلى النادي الشباب.
وأكد المسعود أنهم اعتادوا على مثل تلك النوعية من الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام التركية لتسويق عقود اللاعبين الذين ينشطون في أنديتهم من خلال ربطهم بأندية القمة في المملكة.
وغرد رئيس المركز الإعلامي بنادي الشباب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "مثل هذه الأخبار اعتدناها من بعض وسائل الإعلام التركية، وهي لا تعدو كونها تسويقاً لعقد اللاعب من خلال ربطه بأحد الأندية السعودية البارزة".
وسبق أن تعاقد الشباب مع المهاجم السنغالي مباي دياني في صيف 2014م بنظام الإعارة لمدة موسم واحد لكن لم يقدم المردود المنتظر منه، ليتم الاستغناء عنه في بعد فترة قصيرة.
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
07:56 PM
أكد أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب عدم صحة الأخبار المتداولة في وسائل إعلام تركية حول اقتراب المهاجم السنغالي مباي دياني لاعب فريق غلطة سراي التركي من الانتقال إلى النادي الشباب.
وأكد المسعود أنهم اعتادوا على مثل تلك النوعية من الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام التركية لتسويق عقود اللاعبين الذين ينشطون في أنديتهم من خلال ربطهم بأندية القمة في المملكة.
وغرد رئيس المركز الإعلامي بنادي الشباب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "مثل هذه الأخبار اعتدناها من بعض وسائل الإعلام التركية، وهي لا تعدو كونها تسويقاً لعقد اللاعب من خلال ربطه بأحد الأندية السعودية البارزة".
وسبق أن تعاقد الشباب مع المهاجم السنغالي مباي دياني في صيف 2014م بنظام الإعارة لمدة موسم واحد لكن لم يقدم المردود المنتظر منه، ليتم الاستغناء عنه في بعد فترة قصيرة.
، "المسعود": السنغالي "مباي" ليس ضمن أهداف الشباب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "المسعود": السنغالي "مباي" ليس ضمن أهداف الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.