محمد بن مسعود - الدمام - نتج عن تسرب الغاز.. وأدى لإصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى باشرت طواقم الدفاع المدني في محافظة الخبر، حادثة اشتعال لحظي بشقة في مبنى نتيجة تسرب الغاز نتج عنه إصابة شخصين. وقالت مديرية الدفاع المدني في المحافظة، إنه جرى مباشرة حادثة الاشتعال اللحظي داخل الشقة، ونقل مصابين اثنين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر. "مدني الخبر" يباشر حادثة اشتعال لحظي داخل شقة سكنية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-14 باشرت طواقم الدفاع المدني في محافظة الخبر، حادثة اشتعال لحظي بشقة في مبنى نتيجة تسرب الغاز نتج عنه إصابة شخصين. وقالت مديرية الدفاع المدني في المحافظة، إنه جرى مباشرة حادثة الاشتعال اللحظي داخل الشقة، ونقل مصابين اثنين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر. Advertisements 14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440 07:41 PM نتج عن تسرب الغاز.. وأدى لإصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى نتج عن تسرب الغاز.. وأدى لإصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى باشرت طواقم الدفاع المدني في محافظة الخبر، حادثة اشتعال لحظي بشقة في مبنى نتيجة تسرب الغاز نتج عنه إصابة شخصين. وقالت مديرية الدفاع المدني في المحافظة، إنه جرى مباشرة حادثة الاشتعال اللحظي داخل الشقة، ونقل مصابين اثنين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر. ، "مدني الخبر" يباشر حادثة اشتعال لحظي داخل شقة سكنية ،

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