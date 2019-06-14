شاهد: الدوادمي .. العثور على جثـة مواطن مفقود بعد استخدام عدد من الطائرات الشراعية

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مكن فريق من المتطوعين يتبع لجمعية “غوث” للتوعية والإنقاذ، من العثور على جثـة مواطن مفقود بمنطقة صحراوية نائية بمحافظة الدوادمي، وذلك بعد تمشيط المنطقة التي تُوقع تواجده فيها باستخدام عدد من المركبات والطائرات الشراعية.
وكان الفريق تلقى بلاغاً بفقدان المواطن فايز العتيبي بالدوادمي، وأفاد البلاغ بأن المفقود ترجل عن سيارته واتجه نحو الصحراء، وعلى الفور شُكلت فرق للبحث من متطوعي الجمعية.
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