في جازان.. وفاة سيدة بعد ساعات من موت ابنها

تعاطف سكان قرى المخلاف شمال منطقة جازان، اليوم، مع خبر وفاة مواطن من سكان قرية أبو القعايد، لحقته والدته بعد دخولها في حالة حزن كبيرة متأثرة بوفاة ابنها.
وكان مواطن من سكان قرية أبو القعايد قد توفي بشكل مفاجئ؛ وذلك خلال إجازة كان يقضيها بالقرب من والدته في منطقة جازان.
وأظهرت المعلومات أن الأم دخلت في حالة حزن عميق حتى وافتها المنية بعده بساعات.
يشار إلى أن المتوفى كان يعمل بمنطقة الرياض ويعود إلى المنطقة باستمرار من أجل والدته، ولصلة رحمه، حتى وافته المنية.
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