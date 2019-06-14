لليوم الـ28.. أسرة مفقود أبوعريش تواصل البحث عنه

تُواصل أسرة المواطن علوان مسفر علي الخثعمي الذي فقد منذ 28 يومًا في محافظة أبوعريش بجازان، البحث عنه.

وقال ذووه لـ«عاجل»، إن مستشفى أبوعريش الذي يتلقى فيه العلاج، نتيجة معاناته من صداع شديد، كان آخر مكان شوهد فيه، مناشدين من يتوصل إلى أية معلومة من شأنها المساعدة في العثور عليه، التواصل معهم، عبر الأرقام التالية:

0534040780

0558844919

0555994429