رئيس بلدية المجاردة تُجرى له زراعة كلى تبرَّع بها شقيقه

أُجريت لرئيس بلدية المجاردة بمنطقة عسير عايض بن إبراهيم المحجاني، عملية زراعة كلى تبرع بها شقيقه.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن البلدية، اليوم الجمعة، اطلعت عليه «عاجل»: «(عايض) المحجاني رئيس بلدية المجاردة، أجريت له عملية زراعة كلى تكللت بالنجاح ولله الحمد، بعد أن تبرع له شقيقه بإحدى كليتيه.. نسأل الله لهما الشفاء العاجل».

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل بشأن الحالة الصحية لرئيس البلدية أو شقيقه بعد إجراء العملية.