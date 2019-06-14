مؤشر العمرة: إصدار 7.6 مليون تأشيرة خلال 10 أشهر

أوضح مؤشر العمرة الأسبوعي الذي تصدره وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، أنه تم إصدار 7,650,736 تأشيرة منذ بداية العام الهجري الحالي 1440هـ حتى تاريخ 10 شوال 1440هـ.

وأضاف المؤشر أن مجموع القادمين إلى المملكة بلغ 7,393,657 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 504,809 معتمرين، منهم 278,368 في مكة المكرمة، بينما يوجد 226,441 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,888,848 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وأشار مؤشر العمرة إلى أن وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6,550,520 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 707,955 معتمرًا، وسجل وصول 135,182 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

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أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب كالتالي: باكستان 1,657,777، تليها إندونيسيا 967,125، بعدها الهند 650,480، ثم مصر 539,045، والجزائر خامسًا 365,628 معتمرين. وتأتي بعدها كل من: اليمن 338,618، تركيا 321,494، ماليزيا 278,674، العراق 277,571، السودان 216,165.

وأطلقت وزارة الحج والعمرة، مع مطلع العام الهجري الحالي، مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي يقيس خمسة جوانب رئيسة؛ تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,945 موظفًا، منهم 9,065 من الذكور، و1,880 من الإناث.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

