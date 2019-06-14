رئيس التجمع الصحي بالرياض يؤكد أهمية ضبط أسباب المرض قبل حصوله

افتتح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض الدكتور صالح بن عبدالله التميمي ورشة العمل الخاصة بربط وتدريب الكادر الصحي في المراكز الصحية بالكادر الصحي لمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ضمن مشروع الشفا منظومة صحية متكاملة ومسؤولة.

وأكد التميمي أهمية تطوير الكادر الصحي في المراكز الصحية التابعة ورفع مستوى الخدمة المقدمة ونقل التفكير من الاهتمام بالمريض إلى الاهتمام بالمواطن وضبط أسباب المرض قبل حصوله.

وتطرق التميمي للرؤية وأهداف التجمع الصحي الأول في ما يتعلق بتطوير الخدمة الصحية، كما تحدث عن مشروع «الشفا منظومة صحية متكاملة ومسؤولة»، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، وحث الجميع على بذل الجهود ليكون هذا المشروع مثالًا يحتذى للجميع.

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بدوره، رحب مدير المستشفى الدكتور عتيق بن محمد القرني بالضيوف، مؤكدًا أهمية تقديم خدمة عالية الجودة بتكلفة مالية مدروسة.

وألقيت خلال الورشة مجموعة من المحاضرات عن خطط الربط الإكلينيكي وربط الخدمات المساندة للعمل الإكلينيكي من خدمات مختبر وأشعة وخدمات صيدلانية وكذلك على مستوى أقسام الموارد الذاتية.

وفي نهاية الورشة، دشن الدكتور صالح التميمي مشروع العيادات المستعجلة الرديفة لقسم الطوارئ والتي تعالج الحالات الغير مستعجلة المحولة من قسم الطوارئ والتي تعمل يوميًّا من الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة ليلًا، لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المرضى لرفع مستوى رضا المريض وتحسين جودة رحلة المريض العلاجية.