شرطة الرياض تُطيح بتشكيل عصابي سرق 60 مركبة في 4 مناطق

أعلنت شرطة الرياض، اليوم الجمعة، القبض على تسعة أشخاص، شكَّلوا تنظيمًا «إجراميًا» يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات، ويقوم بتحريف أرقام هياكلها وبيعها، أو تصديرها خارج المملكة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شــاكر بـن سليمان التويجــــري، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال، أسفرت عن القبض على تسعة متهمين، مواطن ونازح وسبعة أشخاص من الجنسية السورية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، بعد توافر الدلائل على قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامي، يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات، وتحريف أرقام هياكلها وبيعها، أو تصديرها خارج المملكة.
وأكد متحدث شرطة الرياض، أن المتهمين أقروا بسرقة 60 مركبة في أربع مناطق مختلفة بالمملكة، مشيرًا إلى أنه ضبط بحوزتهم 17 مركبة مسروقة.
وأشار إلى أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت شرطة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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