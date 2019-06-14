الزعاق يكشف موعد النهار الأطول والليل الأقصر في 2019

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، اليوم الجمعة، أنه خلال الأيام العشر المقبلة سنعيش النُهر الأطول والليالي الأقصر في السنة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الزعاق: خلال العشرة أيام القادمة سنعيش النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة.. وبعد أسبوع (الجمعة القادمة) سيشهد جميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء أطول نهار في السنة.

وفي وقت سابق، قال الزعاق، إن مؤشر درجات الحرارة الموجود بالسيارات أو على الطرق، هو «للتقريب»، وأنه لا يعطي قراءة دقيقة لدرجة الحرارة بالجو، لافتًا إلى أن معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها، وضعت للتقريب وليس للتحقيق.

وأضاف أنه غالبًا ما تكون قراءتها غير دقيقة؛ لأنها لم تراع فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، فالقراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد. وتشهد المملكة وبعض دول الخليج في الوقت الحالي موجة حارة، تخطت فيها درجات الحرارة الـ50 مئوية ببعض المناطق.

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وفي سياق ذي صلة، كشف المهتم بشؤون المناخ صالح الربيعان، سبب الموجة الحارة التي تشهدها بعض مناطق المملكة خلال هذه الأيام، مشيرًا إلى أن سببها هو تأخر «رياح البوارح».

وقال الربيعان، إن الحرارة المبكرة القوية تستمر لعدة أيام قادمة، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو تأخر هبوب «رياح البوارح» وهو الذي جعل الجو هذه الأيام كفوّهة الفرن، موضحًا أن هذه الرياح جافة، وتقوم بتصفية الجو من الرطوبة ومن السحب الكاتمة للجو، واتجاهها يكون من الشمال الغربي أو الشمال أو الشمال الشرقي، وتنشط في وسط النهار وتهدأ في الليل، وألطفها التي من الشمال الغربي، وأحرّها التي من الشمال الشرقي.

من جانبه، أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر درجات الحرارة الموجود بالسيارات أو على الطرق، هو «للتقريب»، وأنه لا يعطي قراءة دقيقة لدرجة الحرارة بالجو.