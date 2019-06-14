والدة الطفل المفقود طلحة تكشف لـ«عاجل» تفاصيل العثور عليه

أكدت والدة الطفل الأفغاني المختفي طلحة سيف، لـ«عاجل»، اليوم الجمعة، العثور على نجلها، موضحةً أن رجلًا تعرف إليه بالحرم المكي وأوصله إليهم؛ وذلك بعد نشر «عاجل» خبرًا عن اختفائه.

وأوضحت والدة الطفل طلحة، الذي فُقد يوم الأحد الماضي، أن ابنها -والحمد لله- بصحة جيدة وعافية.

وكثفت عائلة الطفل طلحة (الأفغاني الجنسية) الذي يبلغ من العمر اثني عشر عامًا، البحث عنه عقب خروجه من المنزل يوم الأحد الماضي، إثر مشكلة عائلية، وانقطاع الاتصال به من وقتها.

وقالت والدة طلحة، في تصريح لـ«عاجل» في وقت سابق: «اتصلنا به، لكن بعد يومين رد على الاتصال رجل غريب وبعدها أُغلق الجوال، ولم نستطع التواصل معه مرة أخرى».

وأضافت والدة الطفل أن ابنها هادئ ولا يعاني من أي مشكلات صحية أو نفسية، طالبةً المساعدة ممن لديه معلومات تفيد في التوصل إلى مكان ابنها المفقود.

