سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7,650,736 تأشيرة حتى تاريخ 10 شوال لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,393,657 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 504,809 معتمرًا، منهم 278,368 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 226,441 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,888,848 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة. حيث وصل المعتمرين عبر: - المنافذ الجوية: 6,550,520 - المنافذ البرية: 707,955 - المنافذ البحرية: 135,182 أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: - باكستان 1,657,777 - إندونيسيا 967,125 - الهند 650,480 - مصر 539,045 Advertisements - الجزائر 365,628 وتأتي بعدها كل من: - اليمن 338,618 - تركيا 321,494 - ماليزيا 278,674 - العراق 277,571 - السودان 216,165 ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.



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كانت هذه تفاصيل خبر وصول أكثر من 7,3 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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