حيث وصل المعتمرين عبر:
- المنافذ الجوية: 6,550,520
- المنافذ البرية: 707,955
- المنافذ البحرية: 135,182
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب:
- باكستان 1,657,777
- إندونيسيا 967,125
- الهند 650,480
- مصر 539,045
- الجزائر 365,628
وتأتي بعدها كل من:
- اليمن 338,618
- تركيا 321,494
- ماليزيا 278,674
- العراق 277,571
- السودان 216,165
ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول أكثر من 7,3 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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