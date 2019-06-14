صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بـن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على تسعة متهمين، مواطن ونازح وسبعة أشخاص من الجنسية السورية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامي يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات وتحريف أرقام هياكلها وبيعها أو تصديرها خارج المملكة, حيث أقروا بسرقة (60) مركبة في أربع مناطق مختلفة بالمملكة، وتم بحوزتهم ضبط (17) سبعة عشر مركبة مسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.



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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض: ضبط تشكيل عصابي من 9 متهمين تخصص في سرقة المركبات الحديثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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