3 معايير هامة للقبول في مبادرة سند الزواج

2019-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج سند محمد بن سلمان، أن مبادرة سند الزواج عطاءٌ غير مسترد يتلمّس احتياج حديثي الزواج من خلال الدعم المادي والمعرفي تحقيقًا لحياةٍ ملئُها الاستقرار والمودة.

وأوضح سند محمد بن سلمان أن سند الزواج يستهدف حديثي الزواج، والعطاء الخاص به مرة واحدة وغير مسترد، ويشترط ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

خطوات التسجيل:

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

Advertisements

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط الأهلية:

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

مبادرة غير ربحية:

يُذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، مع الإشارة بأن التسجيل لا يزال متاحًا حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة (هنا).