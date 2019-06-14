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فيديو.. كيف تحمي هاتفك من القرصنة الإلكترونية؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الباحث في أمن الشبكات الإلكترونية الدكتور، أمير نمرات: إن قراصنة الإنترنيت يعتمدون بشكل مباشر على الحيل الإلكترونية والتي تظهر في شكل إعلانات توظيف وهمية لابتزاز الشباب، لافتًا إلى أنه يتم إرسال صور أو ملفات مجهولة المصدر وبمجرد الضغط عليها يتم التجسس على هاتف المستخدم مباشرةً.
وأضاف نمرات خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي محمد عبدالله، بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن الهدف من هذه الحيل الإلكترونية هي ابتزاز الضحايا أو التجسس عليهم، موضحًا أن هناك بعض الخطوات التقنية التي يتم من خلالها حماية الهاتف أو الحاسوب أهمها التأكد من هوية الشخص الذي يراسلني وعدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر.
وأشار الباحث في أمن الشبكات الإلكترونية، إلى أنه في حالة تمت القرصنة على جهازك فلابد من اللجوء إلى المؤسسات الحكومية والشرطية لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما يتم على الفور تغيير كلمات السر للبرامج وللهاتف.
يذكر أن البعض يستغل الأوضاع الاقتصادية والبطالة التي يعاني منها الشباب ويحتالون عليهم بطرق مختلفة، وذلك عن طريق الإعلان عن فرص توظيفٍ وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف اختراق الهواتف والوصول إلى الملفات الخاصة بالأشخاص لابتزازهم.
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