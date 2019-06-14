خطباء الجوامع بالمملكة: التنظيمات الإرهابية لا تعرف سوى الفتن واحذروا الشائعات

2019-06-14

متابعات الخليج 365 - واس

أجمع خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة على التنديد بالعدوان الحوثي الإيراني الذي يستهدف الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدين أن الحوثيين ومن يقف خلفهم قد تمادوا في غيهم وطغيانهم ضاربين بكل القيم والقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.

جاء ذلك خلال خطبتي صلاة الجمعة التي ألقوها اليوم واستهلوها بالوصية بتقوى الله عزوجل كما أمر في قوله جل وعلا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}، مؤكدين أن هذه التنظيمات الإرهابية لاتعرف سوى انتهاك الحرمات وعمليات التخريب وإثارة الفتن.

وأكد الخطباء أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – تبذل دون حساب وتعمل دون كلل من أجل أمن ورخاء وعز ونصرة الدين، فلولاة الأمر علينا أن نقابلهم بحسن الدعاء وجميل الثناء وصدق الولاء.

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ودعوا في ختام خطبهم إلى الالتفاف والتعاضد والتعاون والدعاء للجنود المرابطين بالحدود، والتحذير من خطر الشائعات.

وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ،قد وجه الخطباء كافة بتخصيص خطبة الجمعة اليوم للحديث عن خطر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والتنديد بما قامت به من أعمال إرهابية، في إطار تفعيل رسالة المنبر لتوعية الناس من هذه المخاطر.