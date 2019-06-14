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تشهد عدد من محافظات منطقة جازان، أمطارًا ما بين غزيرة إلى متوسطة؛ حيث بدأ على إثرها جريان بالشوارع وتجمعات مياه.
وتفصيلاً، شهدت محافظات أبو عريش وأجزاء من محافظات العيدابي وبيش وهروب ومراكز أخرى أمطارًا متوسطة إلى غزيرة فيما يتوقع أن تمتد الهطولات حتى بعد ثلاث ساعات من وقت تحرير هذا الخبر وفقًا لتوقعات "الأرصاد".
هطولات على جازان ومحافظاتها.. جريان وتجمعات وتوقعات بتواصلهامحمد المواسي الخليج 365 2019-06-14
تشهد عدد من محافظات منطقة جازان، أمطارًا ما بين غزيرة إلى متوسطة؛ حيث بدأ على إثرها جريان بالشوارع وتجمعات مياه.
وتفصيلاً، شهدت محافظات أبو عريش وأجزاء من محافظات العيدابي وبيش وهروب ومراكز أخرى أمطارًا متوسطة إلى غزيرة فيما يتوقع أن تمتد الهطولات حتى بعد ثلاث ساعات من وقت تحرير هذا الخبر وفقًا لتوقعات "الأرصاد".
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
06:16 PM
شهدتها أبو عريش وأجزاء من العيدابي وبيش وهروب ومراكز أخرى
تشهد عدد من محافظات منطقة جازان، أمطارًا ما بين غزيرة إلى متوسطة؛ حيث بدأ على إثرها جريان بالشوارع وتجمعات مياه.
وتفصيلاً، شهدت محافظات أبو عريش وأجزاء من محافظات العيدابي وبيش وهروب ومراكز أخرى أمطارًا متوسطة إلى غزيرة فيما يتوقع أن تمتد الهطولات حتى بعد ثلاث ساعات من وقت تحرير هذا الخبر وفقًا لتوقعات "الأرصاد".
، هطولات على جازان ومحافظاتها.. جريان وتجمعات وتوقعات بتواصلها ،
المصدر : الخليج 365
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