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دشن محافظ تنومة، مسفر بن حامد آل محضي، مبادرة حسن الوفادة "مرحبًا ألف في عسير" بمشاركة فريق "سندكم" التطوعي ومديري الإدارات الأمنية والحكومية بالمحافظة.
وتضمنت المبادرة الترحيب بالزوار والمصطافين في المحافظة واستقبالهم بباقات الورود.
تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير تركي بن طلال بضرورة حسن الوفادة وبذل المزيد من الجهد لاستقبال ضيوف محافظة تنومة لهذا العام بما يعكس الصورة الجميلة لهذه المحافظة.
محافظ تنومة يدشن مبادرة "حسن الوفادة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-14
دشن محافظ تنومة، مسفر بن حامد آل محضي، مبادرة حسن الوفادة "مرحبًا ألف في عسير" بمشاركة فريق "سندكم" التطوعي ومديري الإدارات الأمنية والحكومية بالمحافظة.
وتضمنت المبادرة الترحيب بالزوار والمصطافين في المحافظة واستقبالهم بباقات الورود.
تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير تركي بن طلال بضرورة حسن الوفادة وبذل المزيد من الجهد لاستقبال ضيوف محافظة تنومة لهذا العام بما يعكس الصورة الجميلة لهذه المحافظة.
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
05:55 PM
يشارك في تنفيذها فريق "سندكم" التطوعي
دشن محافظ تنومة، مسفر بن حامد آل محضي، مبادرة حسن الوفادة "مرحبًا ألف في عسير" بمشاركة فريق "سندكم" التطوعي ومديري الإدارات الأمنية والحكومية بالمحافظة.
وتضمنت المبادرة الترحيب بالزوار والمصطافين في المحافظة واستقبالهم بباقات الورود.
تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير تركي بن طلال بضرورة حسن الوفادة وبذل المزيد من الجهد لاستقبال ضيوف محافظة تنومة لهذا العام بما يعكس الصورة الجميلة لهذه المحافظة.
، محافظ تنومة يدشن مبادرة "حسن الوفادة" ،
المصدر : الخليج 365
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