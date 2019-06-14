2019-06-14

فيديو.. قطر تعود للتباكي مجددًا بعد عامين من المقاطعة الموجعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعد عامين من المقاطعة العربية الموجعة للدوحة بسبب دعمها للإرهاب عادت قطر للتباكي مجددًا بعدما اكتشفت استغلال تركيا لها عسكريًا واقتصاديًا.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر قبل عامين بسبب ارتماء الدوحة في أحضان إيران وفتح أبوابها أمام الإرهابيين والمطلوبين دوليًا في قضايا إرهابية، وتوفير الملاذ الإعلامي الآمن لهم عبر قناة الجزيرة التي تحوّلت إلى بوق للدعاية الإرهابية.

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وعادت قطر للتباكي مجددًا برسالتين متناقضتين الأولى خارجية حيث تُروج لفكرة الحصار بالرغم من أن المقاطعة هو حق وإجراء من إجراءات السيادة وهو يختلف كليًا عن الحصار.

أما الرسالة الداخلية التي يحاول تميم ترويجها لشعبه أن قطر أصبحت أقوى من ذي قبل رغم الأرقام التي تكشف تأثر قطاعات هامة مثل البنوك والطيران والبورصة بالمقاطعة العربية.