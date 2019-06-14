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طبيب واحد يعالج النساء والرجال في مركز صحي ناوان الباحة
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
رغم كِبر وقِدم مركز صحي ناوان وكثرة مراجعيه، إلا أنه ينقصه طبيبة خاصة للنساء، فالمركز لا يوجد به إلا طبيب يعالج كلا الجنسين والأهالي يشعرون بالحرج الكبير عند مراجعته.
ويُعاني أهالي مركز ناوان من عدم وجود طبيبة خاصة للقسم النسائي، حيث لا يوجد إلا طبيب واحد فقط خاص بالقسمين، وهذا الأمر سبب تذمراً كبيراً وتكدساً للحالات التي تراجع المركز.
ذكر ذلك لـ” متابعات الخليج 365” عقيل راشد الذي قال إن المراجعات للمركز يجدن حرجاً شديداً عند المراجعة، مع أن المركز قديم وكبير وأكثر المراكز من حيث مراجعة المرضى إلا أن نقص الكادر النسائي أضرّ بالأهالي كثيراً، مطالباً بتدخل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة بالتدخل السريع وإيجاد طبيبة خاصة بالقسم النسائي، وأيضاً تزويد المركز بالكادر الطبي الجيد وبالمستلزمات الطبية اللازمة التي يحتاجها.
بدوره أضاف عبدالرحمن الزهراني لـ” متابعات الخليج 365” أن عدم وجود طبيبة خاصة للنساء سبّب في مزاحمة الرجال وكثير منهن يتحرجن من الدخول على الطبيب بدون وجود محرم، كما لا يخفى على كل لب بأن النساء لهن أمراض خاصة وشؤون خاصة يحتجن إلى طبيبة تعالجهن وتحل مشاكلهن.
من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي، رداً على سؤال ” متابعات الخليج 365” أن مركز صحي ناوان يخدم 5134 والكوادر المقررة له من الأطباء طبيبان وطبيبة نساء “استشارية”، وقبل شهرين تقدّمت الطبيبة بإجازة طارئة لمدة ١٠ أيام لظروف والدتها الصحية حسب إفادتها وخلال هذه الإجازة قدّمت استقالتها وجاري العمل على توفير بديلة في حال التوفر.
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