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تفاصيل عملية إرهابية إيرانية في لندن أخفتها بريطانيا عن العالم
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
لعبت العديد من الأمور والظروف عوامل حاسمة في الاتفاق النووي الذي وقّعته القوى العالمية مع إيران خلال عام 2015، وهي التفاصيل التي لم تكن معروفة للشعوب على مدى السنوات الأربعة الماضية.
وفي هذا السياق، أصدرت صحيفة التليغراف البريطانية، تقريرًا صادمًا عن ظروف اتخاذ بلادها للقرار بشأن الاتفاق النووي الإيراني، والذي دعا إليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالمشاركة مع روسيا وفرنسا وألمانيا والصين وبريطانيا.
مؤامرة إرهابية
وقال التقرير الذي أصدرته الصحيفة البريطانية، إن إيران موّلت وجهّزت عملية إرهابية ضخمة في لندن، وهو الأمر الذي تمّ كشفه من قِبل أجهزة الاستخبارات البريطانية في ذلك الوقت.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من الترتيب لتلك العملية الإرهابية هو الضغط على بريطانيا من أجل التصديق على الاتفاقية، والتي كانت قد تمّ الاستقرار على بنودها في ذلك الوقت، خاصة وأن مجلس العموم كان رافضًا في بداية الأمر التوقيع على المحاور الرئيسية للاتفاق النووي الإيراني.
إخفاء المؤامرة
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن المسؤولين البريطانيين الذين كانوا على علم بالمؤامرة الإرهابية، لم يكشفوا عن أي خطط إرهابية لإيران، وذلك رغم تأكدهم من أنها أعدت بالفعل لعملية متطرفة ضخمة باستخدام عناصرها الممولة داخل الأراضي البريطانية.
وحسب الصحيفة البريطانية، كان الإخفاء يهدف للسير في تنفيذ الخطة المتفق عليها مع القوى العالمية لإتمام الاتفاق النووي الإيراني، والذي كان مرفوضًا من قبل الجهات التشريعية المختلفة في الدول الموقعة خلال تلك الفترة.
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