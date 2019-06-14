الرتب والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغل وظائف الأحوال المدنية

2019-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تلقي طلبات القبول والتسجيل في وكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة (جندي أول، جندي).

وقالت الإدارة إن المقبولات سيُناط بهنّ القيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة.

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موعد التقديم على وظائف الأحوال المدنية

ومن المُقرر أن يتمّ استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13 / 10 / 1440 هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الأربعاء الموافق 16 / 10 / 1440 هـ الساعة العاشرة صباحاً.

شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية

اشترطت الإدارة أن تتوفر في المتقدمات الشروط التالية: