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2019-06-14 جامعة الطائف تنعى مديرها الأسبق باناجه متابعات الخليج 365 - الطائف Advertisements نعت جامعة الطائف، مديرها الأسبق، عبدالإله بن عبدالعزيز باناجه، والذي وافته المنية اليوم الجمعة وقالت الجامعة : بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى جامعة الطائف أ.د. عبدالإله بن عبدالعزيز باناجه مدير جامعة الطائف الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الجمعة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من أعمال جليلة لخدمة أجيال من طلبة ومنسوبي الجامعة.









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