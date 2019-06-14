شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فهد بن مقرن يرعى تدشين إستراتيجية حائل الثقافية 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

يرعى نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، مساء غدٍ (السبت)، حفل تدشين الاستراتيجية الثقافية للنادي الأدبي بمنطقة حائل «حائل الثقافية 2030»، بعدما اعتمد رئيس النادي الأدبي الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب، أول رؤية ثقافية لمنطقة حائل وثقافتها وتراثها وحضارتها وتاريخها، من خلال 15 إستراتيجية ثقافية شملت كافة التفاصيل الثقافية والتراثية والتاريخية لمنطقة حائل ومحافظاتها.

وقال المهيلب: «إن الثقافة جزء أساسي من التحول الوطني الطموح الذي تسير عليه بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمتابعة أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ودعم نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، وتحفيز وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان.

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وأضاف: «تنص رؤية المملكة 2030 على أن الثقافة من مُقوِّمات جودة الحياة، وتُشدد على أن المملكة بحاجة إلى زيادة نشاطها الثقافي، ورؤيتنا اليوم «حائل الثقافية 2030» تتمثل في البناء على هذا العمل والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».

وأشار رئيس النادي الأدبي إلى أن حائل أرض غنية بالصناعة الإبداعية في الحقول الثقافية المتنوعة، وطاقات بشرية مُبشِّرة تجاوز إبداعها حدود بلادنا ليصل إلى العالم.

وتابع: «نحن في هذه الرؤية حريصون على تعزيز مكانة المملكة الدولية وتوظيف الثقافة كسلوك ونمط حياة، وأن تزدهر حائل بمختلف ألوان الثقافة، وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتشجيع الحوار مع ثقافات المملكة المتنوعة وحوارها مع العالم».