شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 700 ألف م2 بـ«كلاخ» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية (بلدية جنوب الطائف) أعمال إزالة لتعديات على أراضٍ حكومية بيضاء بمنطقة كلاخ بمساحة 700 ألف متر مربع.

وتمثلت التعديات المخالفة في إقامة شبوك وغرف من الصفيح وأحواش وحظائر للأغنام وعقوم ترابية ومنشآت من الصفيح وغيرها من أشكال التعدي غير النظامية.

وأوضحت أمانة الطائف أن البلدية الفرعية تابعت أعمال التعدي بالمنطقة ورصدت إحداثات وتعديات مختلفة يجري العمل فيها خارج أوقات الدوام الرسمي، وتم التأكد من عدم ثبوت ملكية الأرض للمعتدي، وجرى إنذاره بسرعة إخلاء المنطقة من الإحداثات فوراً، ولم يتجاوب مع الأمانة، وباشرت الآليات إزالة التعديات بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة قوة أمنية.

وأكدت الأمانة أنها تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية، وذلك للحد من الانتشار العشوائي لهذه الظاهرة غير النظامية والتي تبدأ بأحواش عشوائية للأغنام وغرف من الصفيح ثم تتحول إلى إحداثات مخالفة على شكل عقوم ومنازل سكنية واستراحات وأحواش من البلوك وغيرها، ما يستدعي التدخل السريع حفاظاً على الأراضي الحكومية البيضاء، وتتابع أمانة الطائف المواقع التي تتم إزالتها من خلال الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية.