شكرا لقرائتكم خبر عن «هلال الجوف» يدشن المسعف الإلكتروني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

دشن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نظام المسعف الإلكتروني المتطور والذي يربط بين غرفة عمليات المنطقة والمراكز الإسعافية.

وأوضح الفرع أن هذا النظام يأتي لمواكبة التطور التقني والبعد عن العمل التقليدي الورقي، حيث سيكون تدوين الحالات الإسعافية من قِبل الفرق الإسعافية عن طريق أجهزة لوحية إلكترونية مرتبطة بغرفة العمليات ومستشفيات المنطقة.

الجدير بالذكر أن هذه التقنية تم تدشينها في بعض فروع الهيئة بالمملكة وكان فرع منطقة الجوف من أوائل الفروع التي عملت على تفعيلها وفق توجيهات رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم وبمتابعة من مدير عام فرع الهيئة فيصل الشمري.