السعودية | السعودية.. الترفيه تفتح التحقيق في فعالية بجدة

شكرا لقرائتكم السعودية.. الترفيه تفتح التحقيق في فعالية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فتحت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تحقيقاً فورياً في مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس الأربعاء لإحدى الفعاليات في مدينة جدة.
وجاء في بيان رسمي نشرته الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي في تويتر: "بحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن الفعالية المقامة (Project X) مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة".
وتابع البيان: "كان الترخيص في الأصل لإقامة فعالية أخرى، استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440ه، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة".
وأوضح البيان أن "الهيئة العامة للترفيه إذ تعلن عن ذلك بشفافية تامة للرأي العام.. تؤكد حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع".
وشددت الهيئة على أنها "ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات، بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".
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