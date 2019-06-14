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افتتح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، ورشة العمل الخاصة بربط وتدريب الكادر الصحي في المراكز الصحية بالكادر الصحي لمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ضمن مشروع "الشفا منظومة صحية متكاملة ومسؤولة".
وأكد "التميمي" أهمية تطوير الكادر الصحي في المراكز الصحية التابعة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة، ونقل التفكير من الاهتمام بالمريض إلى الاهتمام بالمواطن، وضبط أسباب المرض قبل حصوله.
وتطرّق الرئيس التنفيذي للرؤية وأهداف التجمع الصحي الأول فيما يتعلق بتطوير الخدمة الصحية، كما تحدّث عن مشروع "الشفا منظومة صحية متكاملة ومسؤولة"، والذي يُعَد الأول من نوعه على مستوى المملكة، وحث الجميع على بذل الجهود ليكون هذا المشروع مثالًا يحتذى للجميع.
بدوره، رحّب مدير المستشفى الدكتور عتيق بن محمد القرني بالضيوف الأكارم؛ مؤكدًا أهمية تقديم خدمة عالية الجودة بتكلفة مالية مدروسة.
وألقيت، خلال الورشة، مجموعةٌ من المحاضرات عن خطط الربط الإكلينيكي، وربط الخدمات المساندة للعمل الإكلينيكي من خدمات مختبر وأشعة وخدمات صيدلانية، وكذلك على مستوى أقسام الموارد الذاتية.
وفي نهاية الورشة، دشّن الدكتور صالح التميمي مشروع العيادات المستعجلة الرديفة لقسم الطوارئ، والتي تعالج الحالات غير المستعجلة المحولة من قسم الطوارئ، والتي تعمل يوميًّا من الساعة ٤ عصرًا وحتى ١١ ليلًا؛ وذلك لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المرضى؛ لرفع مستوى رضا المريض وتحسين جودة رحلة المريض العلاجية.
شاهد.. ربط وتدريب كادر المراكز الصحية بمستشفى "عبدالرحمن الفيصل"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-14
افتتح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، ورشة العمل الخاصة بربط وتدريب الكادر الصحي في المراكز الصحية بالكادر الصحي لمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ضمن مشروع "الشفا منظومة صحية متكاملة ومسؤولة".
وأكد "التميمي" أهمية تطوير الكادر الصحي في المراكز الصحية التابعة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة، ونقل التفكير من الاهتمام بالمريض إلى الاهتمام بالمواطن، وضبط أسباب المرض قبل حصوله.
وتطرّق الرئيس التنفيذي للرؤية وأهداف التجمع الصحي الأول فيما يتعلق بتطوير الخدمة الصحية، كما تحدّث عن مشروع "الشفا منظومة صحية متكاملة ومسؤولة"، والذي يُعَد الأول من نوعه على مستوى المملكة، وحث الجميع على بذل الجهود ليكون هذا المشروع مثالًا يحتذى للجميع.
بدوره، رحّب مدير المستشفى الدكتور عتيق بن محمد القرني بالضيوف الأكارم؛ مؤكدًا أهمية تقديم خدمة عالية الجودة بتكلفة مالية مدروسة.
وألقيت، خلال الورشة، مجموعةٌ من المحاضرات عن خطط الربط الإكلينيكي، وربط الخدمات المساندة للعمل الإكلينيكي من خدمات مختبر وأشعة وخدمات صيدلانية، وكذلك على مستوى أقسام الموارد الذاتية.
وفي نهاية الورشة، دشّن الدكتور صالح التميمي مشروع العيادات المستعجلة الرديفة لقسم الطوارئ، والتي تعالج الحالات غير المستعجلة المحولة من قسم الطوارئ، والتي تعمل يوميًّا من الساعة ٤ عصرًا وحتى ١١ ليلًا؛ وذلك لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المرضى؛ لرفع مستوى رضا المريض وتحسين جودة رحلة المريض العلاجية.
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
05:17 PM
ورشة عمل ضمن مشروع "الشفا منظومة".. و"التميمي" يشدد لتطوير الخدمة
افتتح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، ورشة العمل الخاصة بربط وتدريب الكادر الصحي في المراكز الصحية بالكادر الصحي لمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ضمن مشروع "الشفا منظومة صحية متكاملة ومسؤولة".
وأكد "التميمي" أهمية تطوير الكادر الصحي في المراكز الصحية التابعة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة، ونقل التفكير من الاهتمام بالمريض إلى الاهتمام بالمواطن، وضبط أسباب المرض قبل حصوله.
وتطرّق الرئيس التنفيذي للرؤية وأهداف التجمع الصحي الأول فيما يتعلق بتطوير الخدمة الصحية، كما تحدّث عن مشروع "الشفا منظومة صحية متكاملة ومسؤولة"، والذي يُعَد الأول من نوعه على مستوى المملكة، وحث الجميع على بذل الجهود ليكون هذا المشروع مثالًا يحتذى للجميع.
بدوره، رحّب مدير المستشفى الدكتور عتيق بن محمد القرني بالضيوف الأكارم؛ مؤكدًا أهمية تقديم خدمة عالية الجودة بتكلفة مالية مدروسة.
وألقيت، خلال الورشة، مجموعةٌ من المحاضرات عن خطط الربط الإكلينيكي، وربط الخدمات المساندة للعمل الإكلينيكي من خدمات مختبر وأشعة وخدمات صيدلانية، وكذلك على مستوى أقسام الموارد الذاتية.
وفي نهاية الورشة، دشّن الدكتور صالح التميمي مشروع العيادات المستعجلة الرديفة لقسم الطوارئ، والتي تعالج الحالات غير المستعجلة المحولة من قسم الطوارئ، والتي تعمل يوميًّا من الساعة ٤ عصرًا وحتى ١١ ليلًا؛ وذلك لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المرضى؛ لرفع مستوى رضا المريض وتحسين جودة رحلة المريض العلاجية.
، شاهد.. ربط وتدريب كادر المراكز الصحية بمستشفى "عبدالرحمن الفيصل" ،
المصدر : الخليج 365
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