، "النتيفي": اعتماد مسمى "الأشخاص ذوي الإعاقة" يواكب الاتجاه العالمي ،

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شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، فهد النتيفي، مقام خادم الحرمين على التوجيه الهام باعتماد مسمى "الأشخاص ذوي الإعاقة" في المخاطبات والمناسبات الحكومية، مؤكدًا أنه جاء في وقت كثرت فيه المسميات.
وقال "النتيفي": الالتزام بهذا المسمى بشكل رسمي ومن أعلى سلطة يدل على حرص حكومتنا الرشيدة يحفظها الله على مواكبة الاتجاهات العالمية والالتزام بالاتفاقات الدولية, كما أن كثرة المسميات التي يطلقها الناس على ذوي الإعاقة لم يكن لها أثر حقيقي على تلبية احتياجاتهم وإنما كانت لمجرد التعاطف والشفقة فحسب.
وأضاف: الأشخاص ذوو الإعاقة لا تعنيهم المسميات بقدر ما يعنيهم تقبل الناس لهم وتلبية مطالبهم وحقوقهم التي قدمتها الدولة لهم.
كما شكر "النتيفي" وزير العمل والتنمية الاجتماعية على رفعه هذه التوصية, كما قدم شكره للرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة د.هشام الحيدري على جهوده.
وشدد "الحيدري" على أهمية الالتزام بالمسمى المعتمد دوليًا، لافتًا إلى أن المسميات المحلية تربك الترجمة إلى اللغات الأخرى.
"النتيفي": اعتماد مسمى "الأشخاص ذوي الإعاقة" يواكب الاتجاه العالميصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-14
شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، فهد النتيفي، مقام خادم الحرمين على التوجيه الهام باعتماد مسمى "الأشخاص ذوي الإعاقة" في المخاطبات والمناسبات الحكومية، مؤكدًا أنه جاء في وقت كثرت فيه المسميات.
وقال "النتيفي": الالتزام بهذا المسمى بشكل رسمي ومن أعلى سلطة يدل على حرص حكومتنا الرشيدة يحفظها الله على مواكبة الاتجاهات العالمية والالتزام بالاتفاقات الدولية, كما أن كثرة المسميات التي يطلقها الناس على ذوي الإعاقة لم يكن لها أثر حقيقي على تلبية احتياجاتهم وإنما كانت لمجرد التعاطف والشفقة فحسب.
وأضاف: الأشخاص ذوو الإعاقة لا تعنيهم المسميات بقدر ما يعنيهم تقبل الناس لهم وتلبية مطالبهم وحقوقهم التي قدمتها الدولة لهم.
كما شكر "النتيفي" وزير العمل والتنمية الاجتماعية على رفعه هذه التوصية, كما قدم شكره للرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة د.هشام الحيدري على جهوده.
وشدد "الحيدري" على أهمية الالتزام بالمسمى المعتمد دوليًا، لافتًا إلى أن المسميات المحلية تربك الترجمة إلى اللغات الأخرى.
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
05:15 PM
أكد أن ما يهم أبناء هذه الفئة هو تقبّل الناس وتلبية مطالبهم وحقوقهم
شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، فهد النتيفي، مقام خادم الحرمين على التوجيه الهام باعتماد مسمى "الأشخاص ذوي الإعاقة" في المخاطبات والمناسبات الحكومية، مؤكدًا أنه جاء في وقت كثرت فيه المسميات.
وقال "النتيفي": الالتزام بهذا المسمى بشكل رسمي ومن أعلى سلطة يدل على حرص حكومتنا الرشيدة يحفظها الله على مواكبة الاتجاهات العالمية والالتزام بالاتفاقات الدولية, كما أن كثرة المسميات التي يطلقها الناس على ذوي الإعاقة لم يكن لها أثر حقيقي على تلبية احتياجاتهم وإنما كانت لمجرد التعاطف والشفقة فحسب.
وأضاف: الأشخاص ذوو الإعاقة لا تعنيهم المسميات بقدر ما يعنيهم تقبل الناس لهم وتلبية مطالبهم وحقوقهم التي قدمتها الدولة لهم.
كما شكر "النتيفي" وزير العمل والتنمية الاجتماعية على رفعه هذه التوصية, كما قدم شكره للرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة د.هشام الحيدري على جهوده.
وشدد "الحيدري" على أهمية الالتزام بالمسمى المعتمد دوليًا، لافتًا إلى أن المسميات المحلية تربك الترجمة إلى اللغات الأخرى.
، "النتيفي": اعتماد مسمى "الأشخاص ذوي الإعاقة" يواكب الاتجاه العالمي ،
المصدر : الخليج 365
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