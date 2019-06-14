محمد بن مسعود - الدمام - "إيمان آل عبيد" تحصل على الدكتوراه في طب الأسنان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-14 يتلقى الدكتور سعيد سعيد عبيد التهاني بمناسبة تخرج ابنته الدكتورة إيمان من كلية طب الأسنان من جامعة الملك خالد بأبها. 14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440 05:08 PM Advertisements يتلقى الدكتور سعيد سعيد عبيد التهاني بمناسبة تخرج ابنته الدكتورة إيمان من كلية طب الأسنان من جامعة الملك خالد بأبها. ، "إيمان آل عبيد" تحصل على الدكتوراه في طب الأسنان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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