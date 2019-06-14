، مجلس الوزراء يمدد المهلة الإلزامية لترقيم الإبل إلى عام إضافي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - مدد مجلس الوزراء المهلة الممنوحة لملاك الإبل، للتطبيق الإلزامي، بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك، لمدة سنة إضافية.
وكانت المهلة قد انتهت خلال العام الجاري ١٤٤٠هـ، ومع قرار المجلس الأخير تَقرر تمديدها إلى عام آخر.
ونص القرار الجديد على أن يتم تنفيذ البند أولًا في القرار، والذي نص على "إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك": "خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ هذا القرار"، وهو القرار الذي صدر في شهر جمادى الآخرة من عام ١٤٣٩هـ؛ وبذلك يصبح التطبيق إلزاميًّا في شهر جمادى الآخرة من عام ١٤٤١هـ.
مجلس الوزراء يمدد المهلة الإلزامية لترقيم الإبل إلى عام إضافيعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-14
مدد مجلس الوزراء المهلة الممنوحة لملاك الإبل، للتطبيق الإلزامي، بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك، لمدة سنة إضافية.
وكانت المهلة قد انتهت خلال العام الجاري ١٤٤٠هـ، ومع قرار المجلس الأخير تَقرر تمديدها إلى عام آخر.
ونص القرار الجديد على أن يتم تنفيذ البند أولًا في القرار، والذي نص على "إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك": "خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ هذا القرار"، وهو القرار الذي صدر في شهر جمادى الآخرة من عام ١٤٣٩هـ؛ وبذلك يصبح التطبيق إلزاميًّا في شهر جمادى الآخرة من عام ١٤٤١هـ.
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
05:00 PM
مدد مجلس الوزراء المهلة الممنوحة لملاك الإبل، للتطبيق الإلزامي، بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك، لمدة سنة إضافية.
وكانت المهلة قد انتهت خلال العام الجاري ١٤٤٠هـ، ومع قرار المجلس الأخير تَقرر تمديدها إلى عام آخر.
ونص القرار الجديد على أن يتم تنفيذ البند أولًا في القرار، والذي نص على "إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك": "خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ هذا القرار"، وهو القرار الذي صدر في شهر جمادى الآخرة من عام ١٤٣٩هـ؛ وبذلك يصبح التطبيق إلزاميًّا في شهر جمادى الآخرة من عام ١٤٤١هـ.
، مجلس الوزراء يمدد المهلة الإلزامية لترقيم الإبل إلى عام إضافي ،
المصدر : الخليج 365
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