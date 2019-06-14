محمد بن مسعود - الدمام - للسكان شمال خط الاستواء.. على مدار الأيام الـ10 المقبلة أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، بأن الأيام العشرة القادمة ستشهد النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة. وقال: بعد أسبوع (الجمعة القادمة)، سيكون أطول نهار في السنة بالنسبة لجميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء. "الزعاق": مقبلون على النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة مهنا التميمي الخليج 365 2019-06-14 أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، بأن الأيام العشرة القادمة ستشهد النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة. وقال: بعد أسبوع (الجمعة القادمة)، سيكون أطول نهار في السنة بالنسبة لجميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء. Advertisements 14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440 04:10 PM للسكان شمال خط الاستواء.. على مدار الأيام الـ10 المقبلة للسكان شمال خط الاستواء.. على مدار الأيام الـ10 المقبلة أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، بأن الأيام العشرة القادمة ستشهد النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة. وقال: بعد أسبوع (الجمعة القادمة)، سيكون أطول نهار في السنة بالنسبة لجميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء. ، "الزعاق": مقبلون على النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة ،

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