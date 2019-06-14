كوريا الجنوبية وماليزيا تدينان الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أدانت كل من كوريا الجنوبية وماليزيا، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي من قبل الميليشيا الحوثية الانقلابية.

حيث أدانت الحكومة الكورية الجنوبية بشدة، الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي، وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن «الحكومة نددت بشدة على الهجوم الإرهابي الذي هدد أرواح المدنيين وسلامتهم»، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب».

كما أدانت السلطات الماليزية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار مدينة أبها الدولي، واصفة إياه بأنه «غير مقبول ويمثل خرقًا لكل القوانين الدولية».

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان لها، أن الهجوم الذي أسفر عن إصابة 26 مدنيًّا يؤثر على السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

Advertisements

وأطلقت الميليشيا الانقلابية، أمس الأول الأربعاء، صاروخًا استهدف مطار أبها؛ ما أدى إلى إصابة حوالي 26 شخصًا، كما أسقطت الدفاعات الجوية 5 طائرات مسيرة، فجر اليوم الجمعة، استهدفت مطار أبها وخميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار «مُسَيَّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

كما أكد العقيد الركن تركي المالكي، أمس الخميس، أن التحالف يعمل على تحييد القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، لافتًا إلى أن الانقلابيين يحصلون على أسلحة متطورة من الخارج، بعد الضربات الجوية التي نفذها التحالف، أمس الخميس، في اليمن.

وأشار المالكي إلى إن الأدلة تثبت حصول ميليشيات الحوثي على أسلحة متطورة وقدرات نوعية من الخارج، وإن التحقيقات جارية لمعرفة السلاح الذي استخدم في الهجمات الإرهابية على مطار أبها.