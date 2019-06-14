تنبيهان من الأرصاد والدفاع المدني حول «طقس نجران»

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومديرية الدفاع المدني بنجران، اليوم الجمعة، تنبيهين بشأن حالة الطقس والأجواء المرافقة لها بالمنطقة خلال الساعات المقبلة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن هيئة الأرصاد نبَّهت إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران ومحافظة شرورة، يستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

يأتي هذا فيما دعت مديرية الدفاع المدني، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الجمعة، توقّعت فيه أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وخاصةً الجزأين الأوسط والجنوبي منه، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأضافت أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كيلومترًا/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى مترين ونصف، وحالته متوسط الموج إلى مائج. أما الخليج العربي فتكون حركة رياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كيلومترًا/ ساعة، وارتفاع موجه متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.