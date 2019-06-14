مدتها ساعتان.. عملية جراحة دقيقة تُخرج عِصا اخترقت جمجمة سعودي

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، في إنقاذ حياة مصاب اخترقت عصا مدببة جمجمته وخرجت من الطرف الآخر.
كان المصاب قد وصل إلى طوارئ المجمع في غيبوبة وسط ذهول من الأطباء بعد أن اخترقت العصا جمجمته، وعلقت برأسه.
وعلى الفور، تم إخضاع المصاب لعدد من إجراءات الكشف والأشعة لتحديد الأجزاء المصابة، واتضحت إصابته بكسور وتفتت بالجمجمة.
كما تبين للفريق وجود إصابات في غشاء المخ؛ حيث خضع لعملية جراحية دقيقة استمرت ساعتين تم خلالها إخراج العصا.
وخلال العملية نفسها، تمت معالجة التهتكات، وعلمت «عاجل» أن المصاب بات يتمتع بصحة جيدة وتماثل للشفاء ويستعد لمغادرة المستشفى.
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