«مسقط» توضح إجراءاتها بشأن الاعتداء على ناقلتي نفط ببحر عمان

أوضحت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، الإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع الاعتداء الذي تعرضت له ناقلتا نفط في بحر عمان، أمس الخميس، مشيرة إلى أن الحادثين وقعا خارج المياه الإقليمية للسلطنة.

وقال مركز الأمن البحري العماني، في بيان له، إن الحادث الأول الذي تعرضت له ناقلة نفط ترفع علم بنما، وقع على بعد ٨٢ ميلًا بحريًّا من ساحل عمان، بينما وقع الحادث الثاني الذي تعرضت له ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال على بعد 66.8 ميل بحري، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

وأضاف البيان، أنه تمت الاستجابة لنداءات الاستغاثة من قبل الناقلتين، وبالتنسيق مع المراكز الأمن البحرية الإقليمية والدولية قامت السلطنة بإرسال سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية السلطانية العمانية للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ.

وأشار البيان إلى أن عمان سلاح الجو العماني سير طائرة استطلاع بحري إلى مكان الحادثين.

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وتعرضت ناقلتا النفط إلى اعتداء - لم تعرف تفاصيله بعد - واتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن الاعتداء؛ حيث نشر الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر فيه قارب عسكري إيراني يُزيل لغمًا غير منفجر من ناقلة نفط يابانية في خليج عمان.

وقال المتحدث باسم القياد المركزية الأمريكية بيل أوربان، إن قارب دورية تابعًا للحرس الثوري الإيراني، اقترب من الناقلة «إم تي كوكوكا كاريدجس»، وتمت مراقبته والتسجيل لطاقمه، وهم يزيلون لغمًا لاصقًا غير منفجر منها.

وأكد أن الولايات المتحدة وشركاءها في المنطقة سيتخذون جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسهم ومصالحهم، مؤكدًا أن هجمات بحر عمان تشكل تهديدًا واضحًا لحرية الملاحة الدولية وحرية التجارة.