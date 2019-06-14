الصين تُعقِّب على الهجوم الحوثي الإرهابي بمطار أبها

أدانت الصين، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي شنَّته ميليشيا الحوثي الانقلابية (المدعومة من إيران)، على مطار أبها الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، قوله في تصريح مقتضب خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: «الصين تدين الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية».

وأمس الأربعاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، أن مقذوفًا حوثيًّا معاديًا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار «مُسَيَّرة» أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط، حسبما أعلن متحدث التحالف.

Advertisements

وأضاف أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وأرسلت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، رسالةً إلى مجلس الأمن حول استهداف الميليشيات الحوثية مطار أبها، قائلةً إن الانقلابيين اعترفوا بمسؤوليتهم عن الحادث الإرهابي.

وأضافت أنَّ النظام الإيراني يواصل دعم الأعمال الإرهابية العابرة للحدود، مؤكّدةً أن دعم إيران ميليشيا الحوثي الإرهابية خرق للقرارات الدولية، وأوضحت أن التحقيق السعودي يثبت أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة، مؤكدةً أنها أبلغت مجلس الأمن أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها.

