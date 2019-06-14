السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من جنين



جنين 11 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيًا من مخيم جنين بالقرب من حاجز عسكري الجلمة.

وأفادت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت، أمس الفتى أسامة رمزي محمد فياش من مخيم جنين، أثناء تواجده بالقرب من حاجز عسكري الجلمة.

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15:43ت م

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