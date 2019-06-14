السعودية اليوم / خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي إضافة أولى



وتابع الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي يقول : إن مِنْ حُسْنِ العِشْرَةِ، التَّرفِيهُ عَنِ الزَّوْجَةِ، بِمَا يُدْخِلُ عَلَيْهَا السُّرُورَ والسعادة، ومن نظر في سِيرَةِ النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما كان يحمله من أعباء النبوة، وجد في سيرته، الكَثِيرَ مِنْ مَظَاهِرِ التَّرفِيهِ، وَالتَّرْوِيحِ عَنْ نِسَائِهِ، ففي مسند الإمام أحمد، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَأَنَا جَارِيَةٌ، لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: تَقَدَّمُوا، فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ لِي : تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ، فَسَكَتَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: تَقَدَّمُوا، فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ: تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي، فَجَعَلَ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ : هَذِهِ بِتِلْكَ.

وخاطب إمام وخطيب المسجد الحرام الزوج قائلاً : إن الثناء على الزوجة، في الزينة والمأكل والملبس، مفتاح لقلبها، وطريق لحبها، وتذكر أن من كَرُمَ أصله، لان قلبه، وكن لزوجتك كما تحب أن تكون هي لك، فإنها تحب منك كما تحب منها، وفي مصنف ابن أبي شيبة، يقول ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: يُعجبنِي أَن يكون الرجل فِي أَهله كَالصَّبِيِّ ،فَإِذا بغى مِنْهُ وجد رجلا، أي : إِذا طُولِبَ بِمَا لَا يجوز فِي الْحق، وجد صلبا فِي دينه.

وأبان أن من محاسن القول والعشرة، أن يصرح كلٌّ من الزوجين، عن حبه لصاحبه، وأن يظهر التودّد له بفعله مع قوله، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، لما سُئل: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : «عَائِشَةُ»، رواه البخاري ومسلم، وعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ : كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ - وهو العظم الذي عليه بقية من لحم - ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، وكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، رواه مسلم.

وقال فضيلته معاشر المؤمنين : مهما حرص الأزواج على المعاشرة بالمعروف، إلا أنه لابد من النقص والعثرات، وحصول شيء من الخلافات، فليصفح كل من الزوجين عن ذلك، وليكن ديدن كل منهما، التسامح والعفو عن الهفوات والزلات، فمن حُوسِبَ على الجلل، عجز عن الكل، وحسن الخلق بين الزوجين من أمارات الإيمان ، فأَكْمَلِ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، فعلى الزوجين، أن يستحضرا المقاصد السامية، في الحياة الأسرية، من التعاون على البر والتقوى، وحصول الإعفاف لكل منهما، وليتذكرا قول الرب جل وعلا : (وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ), وعلى كل منهما، ألا يسترسل مع شريكه في وقت الغضب، وألا يحبس نفسه على الجانب الذي يسوؤه منه، بل يجب أن يتذكر جوانب الخير الأخرى، ولن يُعدم ما تطيب به نفسه، من حسن سيرته وطِيب شمائله، وسابق معروفه، وذلك في حق الرجل أوجب وآكد، ففي صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً - أي: لا يبغض مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً -، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، ولقد كان صلى الله عليه وسلم، من عظيم خُلُقِه، يصبر على صدود نسائه، ففي صحيح البخاري : وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْل. ومن لطائف هذا الباب، ما ذكره الإمام البخاري، أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَ إلى بَيْتِ فَاطِمَة، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي البَيْتِ، فَقَالَ : أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟، قَالَتْ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانٍ : انْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟، فَجَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ فِي المَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ : قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ.

والأصل أيها الأزواج، أن الحياة الزوجية، تُبنى على تقوى الله عز وجل، ولهذا لا يوجد في القرآن كله، كما جاء في سورة الطلاق، من حث على التقوى، وترغيب لما هو أتقى، في معاملة الزوج لزوجه، فمن امتثل أمر القرآن، يكفر الله عنه سيئاته، ويعظم له أجره، ويجعل له من أمره يسرا، ويجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً.

وأوضح الشيخ المعيقلي أنه إذا صلحت النيَّات، وسارِعت النفوس إلى الخيرات، وأدَّت الواجِبات، عمّت السعادةُ وحلّ التوفيق، ومن لزِمَ الدعاءَ، وأخلصَ لله الرجاء، فلن يُخيِّب الله أملَه، ولن يُضيِّعَ عملَه، ومن شواهد ذلك في كتاب الله، ما امتنّ به سبحانه، على نبيه زكريا عليه السلام : (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ).

وقال فضيلته : فيا أيها الزوجان: صِلا ما بينَكما وبين الرحمن، يصِل الرحمن بينَكما، فكم من معصيةٍ فرقت أُسرًا سعيدةً، وكم من ذنبٍ بدلها حياةً شقية : (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ), ومن أراد الحياةَ السعيدة، فليعمل بقول الرب سبحانه : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً).

وبيّن إمام وخطيب المسجد الحرام أن السكن والطمأنينة في العلاقة الزوجية، نعمة عظيمة، لا يقدرها حق قدرها، إلا من حرم لذتها، وقد نوه القرآن الكريم، بجلال هذه النعمة فقال : (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا)، وهذا السكن يا عباد الله، هو الراحة والاستقرار والطمأنينة، والصحبة القائمة على المودة والرحمة، فتأنس الروح، ويرتاح الجسد، مع من يحبه الفؤاد، ويستريح معه، ويلتمس البشاشة والأنس بحديثه ولنعلم معاشر المؤمنين أن الحياة الزوجية، لا تقوم على الحبِّ فقط، وإن كانت بالحبِّ تُمَثِّل الصُّورة الْمُثلى، والمكانة الأسمى، ولكنها تقوم كذلك بالرحمة، بل إن الحبَّ ينشأ ويزداد، مع مرور الأيام، والعِشْرة الحسنة، فيجعل الله بين الزوجين، حنانا ودِفْأً، وسعادة وسرورًا، فحُسْن العشرة، وتبادل الحقوق والواجبات، كفيلانِ بإنشاء المحبَّة والرحمة بين الزوجين.

// يتبع //

14:37ت م

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